Provincia di Pisa, Giglioli e Franconi tra i candidati per il Consiglio

Sono state rese note le liste per l'elezione del Consiglio provinciale di Pisa, che verrà rinnovato con l'elezione didomenica 12 dicembre. L'ente sovracomunale verrà rinnovato con i voti dei consiglieri comunali e dei sindaci dei comuni della Provincia. La votazione avrà luogo dalle 8 alle 20 e 30 presso la sede della Provincia di Pisa in Via Nenni a Pisa. Si rinnova solo il Consiglio e non la carica di Presidente, attualmente occupata dal sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

Due le liste ammesse, una di centrodestra e l'altra di centrosinistra. Il comprensorio del cuoio ha come candidati Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, che potrebbe sostituire se eletto Giovanni Capecchi, sindaco di Montopoli, oltre a Silvia Squarcini, consigliere comunale di Castelfranco all'opposizione. Fanno la loro comparsa anche altri sindaci come la neo eletta a Terricciola Arianna Buti, il primo cittadino di Volterra Giacomo Santi e quello di Pontedera Matteo Franconi. Vediamo le liste

Lista “INSIEME PER LA PROVINCIA DI PISA”,

GIOVANNI PASQUALINO (Consigliere Comunale Pisa)

SERENA SBRANA (Consigliere comunale Calci)

ROBERTO SBRAGIA (Consigliere comunale Vecchiano)

PAOLO MOSCHI (Consigliere comunale Volterra)

SILVIA SQUARCINI (Consigliere comunale Montopoli)

GIAN MATTEO GIORGI (Consigliere comunale Vicopisano)

ANNALISA CAMMELLINI (Consigliere comunale Pisa)

Lista “CENTRO SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISA”

GABRIELE AMORE (Consigliere comunale M5S Pisa)

CRISTINA BIBOLOTTI (Consigliere comunale Cascina)

ARIANNA BUTI (Sindaco di Terricciola)

SONDRA CERRAI (Consigliere comunale Calci)

SERGIO DI MAIO (Sindaco di San Giuliano Terme)

MANOLA DIOMELLI (Consigliere comunale Santa Maria a Monte)

MATTEO FRANCONI (Sindaco di Pontedera)

SIMONE GIGLIOLI (Sindaco di San Miniato)

ALBERTO LENZI (Sindaco di Fauglia)

OLIVIA PICCHI (Consigliere comunale Pisa)

GIACOMO SANTI (Sindaco di Volterra)

MARIA SCOGNAMIGLIO (Consigliere comunale Pisa)

Il Consiglio provinciale uscente

Le Comunità e i Territori

BONTA’ JOHANN (Consigliere Comunale Santa Maria a Monte)

CAMMELLINI ANNALISA (Consigliere Comunale Pisa)

MANCINI VIRGINIA (Consigliere Comunale Pisa)

GIOVANNI PASQUALINO (Consigliere Comunale Pisa)

Centro Sinistra per la Provincia di Pisa



CARMASSI DARIO (Sindaco Comune Bientina) Vicepresidente

PICCHI OLIVIA (Consigliere Comunale Pisa)

GIANNOTTI SARA (Consigliere Comune Vecchiano)

CERRI SANDRO (Sindaco Montecatini Val di Cecina)

CAPECCHI GIOVANNI (Sindaco Montopoli Val d’Arno)

DI MAIO SERGIO (Sindaco San Giuliano Terme)

PETRI FRANCESCO (Consigliere Comunale Santa Maria a Monte)