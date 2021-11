Festa della Toscana, intervento di Cordone (Lega)

Sulla Festa della Toscana che si celebra oggi, 30 novembre 2021, interviene Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio della Lega / Vicepresidente di AICCRE Toscana) con la seguente dichiarazione: "Oggi, 30 novembre 2021, insieme a tanti altri Amministratori, parteciperò come invitato alla Seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della Festa della Toscana, con l'orgoglio di appartenere a quella terra, attualmente importante Regione d'Europa che nel 1786 era uno Stato autorevole nell'Europa di allora e lanciò un messaggio importante al Mondo di quell'epoca, con l'abolizione della pena di morte da parte del Granduca Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena attraverso un editto emanato il 30 novembre 1786. Certo, quattro anni dopo, in un altro contesto politico e sociale, la pena fu ripristinata ma la scelta del Granducato di Toscana fece storia. Parteciperò con l'orgoglio di appartenere a quella Toscana che indubbiamente è stata sempre terra di diritti e anche culla del Federalismo con personaggi del calibro di Filippo Mazzei(quel fiorentino di Poggio a Caiano), ambasciatore del Granducato nel mondo, il quale fu uno dei redattori della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America".

Marco Cordone (Consigliere Comunale Lega Salvini Fucecchio - Consigliere Nazionale ANCI)