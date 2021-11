Gasperini (Lega) al vetriolo contro i giovani vaccinati. Scoppia la polemica social

"Un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero comportare come minimo l'esclusione dalla vita sessuale, come contrappasso naturale". A scriverlo su Facebook Lorenzo Gasperini, capogruppo provinciale della Lega Livorno e consulente legislativo alla Camera per il partito di Matteo Salvini, nonché coordinatore nazionale eletti Lega Giovani.

A rispondere al politico "identitario e toscano" - come si definisce sul profilo Fb - è stato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Il dirigente della Lega a Livorno Luca Gasperini (per le agenzie di stampa pure consulente legislativo del partito di Salvini a Montecitorio) insiste con le sue corbellerie" attacca Fratoianni. "Corbellerie sempre più pericolose è inaccettabili. In passato è riuscito a dire che la causa maggiore di femminicidio è l’aborto. Ora i suoi deliri spaziano nel mondo Covid: per lui “un giovane che si vaccina è un debole, credulone, infermo intellettualmente, e dovrebbe essere escluso dalla vita sessuale…. oggi se non sei un omosessuale e vaccinato non sei nessuno”. E poi “ma veramente da 2 gg si parla ininterrottamente di una palpata al sedere? E se l’avesse fatta una donna a un uomo sarebbe stata cosi scandalosa?”

“Già un anno fa dopo l’attacco ignobile al diritto all’aborto e alle donne - prosegue il leader di SI - avrebbe dovuto ritirarsi in buon ordine. Ora, dopo questi nuovi deliri ha davvero passato ogni limite”.

“La Lega e Salvini - conclude Fratoianni - hanno qualcosa da dire?”.

Nel pomeriggio arriva il post di chiarimento dello stesso Gasperini: "Con la lingua italiana non si scherza. Se io affermo, per provocazione culturale e al di fuori di ogni proposta politica, che un giovane che a 25 anni rinuncia alle proprie idee -su qualsiasi tema, in questo caso quello sanitario - e cede ad un ricatto è moralmente sconfitto e antropologicamente debole e che dovrebbe risultare quindi non appetibile agli occhi dell'altro sesso, ricavarne che io avrei chiesto di vietare per legge la sessualità a qualcuno significa mentire ed essere meschini".

“La dirigenza della Lega Toscana prenda subito le distanze e i dovuti provvedimenti per le parole deliranti pubblicate sui social dal loro giovane esponente di partito livornese, Luca Gasperini.

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

"Attraverso tesi antiscientifiche avverse ai vaccini e frasi pseudo-machiste, diffonde sui social, tra i giovani, concetti di una gravità inaccettabile. Per il leghista bisognerebbe “escludere dalla vita sessuale” chi accetta di vaccinarsi, dando da intendere che vaccinarsi è una forma di debolezza, mentre si lamenta pubblicamente del fatto che 'se non sei omosex e vaccinato non sei nessuno'. Parole che ti farebbero cacciare da qualsiasi partito, ma non dalla Lega nella quale oggi, secondo quanto appreso dalle agenzie, Gasperini occuperebbe addirittura il ruolo di consulente legislativo per il partito di Salvini a Montecitorio. Quel che sorprende è che con il suo “metodo” il giovane leghista ha scalato varie posizioni di rilievo nel partito di Matteo Salvini, dando la sensazione, a chi vede da fuori, che certi comportamenti nella Lega siano premianti.”

.