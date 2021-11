La scuola piange Ilaria Carmignani, insegnante scomparsa a 46 anni

Si sono tenuti ieri i funerali di Ilaria Carmignani, insegnante di sostegno di Castelfranco di Sotto, scomparsa a soli 46 anni. Ne danno notizia le cronache locali. La malattia non le ha lasciato scampo, tagliando di netto i fili della sua vita. Anche il sindaco Gabriele Toti ha voluto rendere omaggio alla famiglia partecipando alle esequie: il padre ha lavorato in Comune per molti anni. In nome di tutti i colleghi presenti inoltre ha letto una lettera anche il dirigente scolastico Sandro Sodini, nell'atmosfera carica di dolore che si è creata nella chiesa Collegiata. "Sperava di tornare a settembre, ci ha creduto fino all'ultimo, non sarà facile riempire il vuoto", ha raccontato il dirigente.