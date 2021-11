Incendio alla Eni di Livorno, a fuoco un impianto di manutenzione

Incendio in corso in un impianto in manutenzione dello stabilimento Eni di Livorno. La Protezione civile del Comune, a livello precauzionale invita la cittadinanza di tenere le finestre chiuse. Il Sindaco Luca Salvetti si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione.

Questo il messaggio del primo cittadino su Facebook: "Si è verificato un incendio presso un impianto interno alla raffineria Eni. Avviato il piano di Protezione Civile. A scopo precauzionale consigliamo ai cittadini che vivono a Stagno e nella parte nord della città di Livorno mantenere le finestre chiuse in attesa di ulteriori sviluppi e di notizie più precise"..

Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini ha invece riferito: "Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori", simili a scoppi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa