Incidente mortale in A1, traffico bloccato e km di coda

Poco dopo le 11:50, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Bologna a causa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 268, che ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti, a seguito del quale un uomo ha perso la vita.

Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna. Si segnalano, inoltre, 2 km di coda in prossimità del bivio con la A11.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di proseguire sulla A11 Firenze-Pisa nord, percorrere la A12 Genova-Rosignano Marittimo e successivamente la A15 Parma-La Spezia.

Per i soli veicoli leggeri diretti verso Bologna, si consiglia di uscire ad Incisa Reggello, percorrere la SS69 per Pontassieve, proseguire SS67 direzione Dicomano e successivamente la SP55 con rientro in autostrada a Barberino.