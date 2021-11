Investì pedone trascinandolo per un chilometro: a giudizio per omicidio volontario

È stato rinviato a giudizio dal gup di Firenze con l'accusa di omicidio volontario il 56enne di Signa che nel dicembre del 2020 a Campi Bisenzio investì mortalmente un 38enne.

Secondo la ricostruzione, giunto in zona San Piero a Ponti il 56enne si sarebbe fermato davanti alle strisce col suo furgone per far passare alcuni pedoni per poi sarebbe ripartire all'improvviso travolgendone uno volontariamente e trascinandolo per circa un chilometro. La vittima riportò ferite tali da morire alcuni giorni dopo.

L’imputato si sarebbe sempre difeso dicendo di essere stato aggredito da un gruppo di persone che avrebbero iniziato a tirare pugni contro il suo furgone; preso dal terrore ha ingranato la marcia e sarebbe scappato senza accorgersi di aver investito il 38enne.