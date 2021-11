'Lettere di Natale in Terra di Valdelsa', torna il concorso a Poggibonsi

Quest'anno premiazione allo stadio di Poggibonsi. Il concorso "Lettere di Natale in Terra di Valdelsa" sta diventando un appuntamento annuale ricorrente dove i cittadini dei comuni della Valdelsa, siano essi alunni delle scuole, piuttosto che soggetti più adulti, partecipano a questo premio di scrittura con grande entusiasmo.

Il concorso è gratuito e vedrà premiati i bambini e gli adulti con particolari riconoscimenti utili alle attività accademiche e formative, ricreative e artistiche”.

Queste le parole del direttivo dell’organizzazione guidata dal presidente onorario Alessio Berni del comitato “Terra di Valdelsa”, che in una nota fa sapere:

"Il concorso, già sperimentato nelle edizioni precedenti, consiste nel trascrivere la propria creatività in su un'apposita scheda che può essere richiesta unitamente al regolamento all’indirizzo terradivaldelsa@gmail.com o tramite le pagine facebook del comitato all’indirizzo del numeroso gruppo “Terra di Valdelsa”.

Gli elaborati dovranno essere consegnati via mail o alle segreterie degli Istituti Comprensivi della Valdelsa coinvolti, entro il giorno 15/12/2021, mentre la giuria si riunirà il 17/12/2021. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 19/12/2021 presso lo Stadio Comunale di Poggibonsi, in occasione di una cerimonia particolare con la collaborazione e la partecipazione delle associazioni di volontariato del comprensorio locale”.

Il direttivo dell’associazione GdP composto da Roberto Pacciani, Edoardo Tistoni e Mauro Lotti, conclude precisando che “siamo certi che anche questa iniziativa porterà quel necessario entusiasmo, che in questo particolare momento che stiamo vivendo legato alla situazione pandemica, sarà fondamentale per continuare ad esser fiduciosi, guardando e raccontando il futuro in maniera positiva".

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi per aver concesso il patrocinio e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, in particolare a Davide Di Capo della Italia Spurghi che fin dall'inizio ha creduto nel progetto dandoci quella disponibilità necessaria a strutturare l’iniziativa."

Appuntamento quindi con tutti i creativi della Valdelsa per esprimere al meglio i pensieri scritti per questo prossimo Natale.

Fonte: Ufficio Stampa