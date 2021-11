Anche San Miniato figura nella lista dei Ristoranti d'Italia 2022 di Gambero Rosso grazie alla nuova creatura di chef Fabrizio Marino.

Maggese è stato insignito di una Forchetta sulla guida aggiornata a quest'anno. Ne dà notizia lo staff del ristorante del centro storico, nato in un fondo di via IV Novembre con l'ambizione di portare la cucina vegetariana su un altro livello.

Tra i 2700 indirizzi e le 245 novità quindi una nuova destinazione che rende orgoglioso il comprensorio del cuoio.

Questo l'annuncio su Facebook: "Si è appena concluso uno dei mesi più vivi e festosi di San Miniato e, in queste ultime settimane, abbiamo ricevuto un’altra notizia che ci ha riempiti di gioia: il ristorante Maggese ha ottenuto una forchetta sulla guida Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso. Siamo onorati di questo riconoscimento, un obiettivo in più raggiunto con duro lavoro e tanta costanza. Siamo onorati di questo riconoscimento, un obiettivo in più raggiunto con duro lavoro e tanta costanza. Continuiamo a fare del nostro meglio!"