Onorificenza al merito da Mattarella per il vigile del fuoco Gabriele Salvadori

Ieri, nella cornice austera del Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 33 onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, impegno nella solidarietà, nel volontariato, nel sociale nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. Tra coloro che hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza il 46 enne Vigile del Fuoco Coordinatore Gabriele Salvadori del Comando Vigili del Fuoco di Livorno, il quale durante una manifestazione sportiva alla quale stava partecipando, prestava immediato soccorso ad una ciclista gravemente ferita in seguito a caduta in un dirupo, assistendola tamponando le ferite riportate nella caduta, facilitando le operazioni di soccorso fornendo le coordinate all’elisoccorso in arrivo che si apprestava ad eseguire le operazioni di recupero e successivo trasferimento in ospedale. Intervento determinante per la salvezza della persona, nello spirito del quotidiano lavoro del Vigile del fuoco compiuto ogni giorno 24 ore su 24 in tutta Italia.

Fonte: Vigili del Fuoco Toscana - ufficio stampa