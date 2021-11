“Natale 2021: la magia si riaccende”, tutte le iniziative a Siena

Villaggio di Natale, eventi, itinerari turistici, luminarie, appuntamenti culturali, trenino e tanto altro: è il Natale a Siena, il cartellone per le feste curato dall’Associazione Centro Storico di Siena e dal Comune di Siena, in collaborazione con banca Monte dei Paschi di Siena e Camera di Commercio di Siena e Arezzo e con il sostegno di Fondazione Monte dei Paschi. “Natale 2021: la magia si riaccende”, questo il titolo scelto per il cartellone 2021, nel quale è inserita anche la rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle” che racchiude tutti gli eventi culturali.

“Nonostante la pandemia – sottolinea il sindaco di Siena Luigi De Mossi – la città di Siena ha avuto importanti flussi turistici e la serie di eventi di Natale si vuole inserire in questo contesto, partendo anche dal week end del ‘Mercato nel Campo’, per proseguire per tutte le festività. Saranno tantissimi gli appuntamenti per un Natale in sicurezza , ma che permetterà di vivere Siena in tutte le sue sfaccettature”. “Un Natale inclusivo e che ‘accende’ la città – dichiara l’assessore al turismo e commercio del Comune di Siena Alberto Tirelli – grazie all’associazione Centro Storico Siena potrà vivere il periodo delle Feste con un programma ricco e assortito, che funzionerà anche per attrarre ulteriormente turisti nel nostro territorio”.

“L’Associazione che mi pregio di rappresentare – spiega il presidente dell’associazione Centro Storico di Siena David Chiti - è ben consapevole che il periodo vissuto dalla nostra città, è particolarmente critico, con riferimento anche all’ambito economico. Quest’anno non sarà possibile concedersi festeggiamenti natalizi fastosi ed è consigliabile una grande sobrietà, tuttavia il nostro progetto intende anche testimoniare la vitalità di Siena anche nei momenti più difficili, nella certezza che proprio nelle difficoltà diventino particolarmente importanti i momenti lieti e sereni, in cui i cittadini possano se non altro “mettere in pausa” le criticità cui è oggi sottoposta la nostra vita quotidiana. Ringrazio il Comune di Siena e tutti coloro che hanno reso possibile un cartellone così ricco di eventi”. Hanno deciso di sponsorizzare gli eventi Banca Monte dei Paschi di Siena e Camera di Commercio di Siena e Arezzo, la rassegna ha il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi.

“Banca Monte dei Paschi – spiega Sergio Lorenzini, Area Manager Retail Siena di Banca Mps - conferma anche quest'anno il sostegno al programma di eventi ed iniziative promosso dal Comune di Siena e dall'Associazione Centro Storico in occasione delle prossime festività natalizie. La Banca è da sempre impegnata per la promozione del territorio senese ed è attenta alla valorizzazione di tutti i progetti che portano un valore aggiunto alla comunità, creando opportunità di crescita per la città e per il suo tessuto produttivo. E questo è tanto più importante in un momento come quello che stiamo vivendo oggi, alla luce della pandemia che ha modificato profondamente la nostra società e la nostra economia”.

“Grazie a questa iniziativa – dichiara il presidente della Camera di Commercio massimo Guasconi – che sosteniamo convintamente, si riaccendono Siena e il suo centro storico. Crediamo fortemente che una serie di eventi come quella messa in programma possa contribuire fortemente alla ripresa economica del territorio”.

Il progetto

Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza (adulti e bambini), con riferimento al territorio comunale, ma anche alle zone limitrofe. L’intenzione è quella di rendere il centro attrattivo per trascorrere qualche ora serena ammirando la bellezza della nostra città e dedicandosi al consueto “shopping” natalizio. Naturalmente l’auspicio è che le iniziative incluse nel progetto possano essere piacevolmente fruite anche da ospiti, visitatori, turisti presenti a Siena durante le festività di fine anno. Beneficiari del progetto sono inoltre artigiani e commercianti di Siena e del territorio, come pure gli operatori nel settore turistico-ricettivo (anche in questo caso di Siena e delle aree limitrofe).

Luminarie

Un’importante novità sarà quella delle luminarie nel centro storico di Siena, che si accenderanno il giorno 8 dicembre. Fra le altre ci saranno quelle “dedicate” a Dante., con citazioni della Divina Commedia: “Se segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto”, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

“Abbiamo pensato – sottolinea Chiti - a questo tema del sommo Poeta Dante in modo da poter rendere particolare il Natale, rendere più ampia e intuitiva la Passeggiata, non limitata alle sole vie Panigiani, Banchi di Sopra e via di Città e soprattutto con una proposta culturale che possa diversificare ed al tempo stesso incuriosire le famiglie. Il nostro progetto prevede anche un tributo a Federigo Tozzi uno dei più grandi scrittori del nostro secolo. I passi che abbiamo scelto sono “Nessuno comprende che molta parte della bellezza è bontà” Che sarà posta in Piazza dell’Indipendenza, citata ne ‘Il Podere’. “Talvolta sento la mia anima piena di occhi chiusi” sarà posta in Piazza di Provenzano, dalla (e della) quale in ‘Bestie (1917) riporta un particolare affresco letterario. Le luminarie, che vengono montate in questi giorni, si accenderanno l’8 dicembre: negli ultimi anni l’accensione si teneva per consuetudine alcuni giorni prima, ma la particolarità delle luminarie di quest’anno ci hanno fatto propendere per un’accensione unitaria il giorno dell’Immacolata”.

Albero di Natale a cura dei Piccoli delle Contrade

Sarà cura dei “Piccoli delle Contrade” il consueto l’allestimento dell’albero di Natale messo a disposizione dall’amministrazione comunale e posto all’interno dell’Entrone di Palazzo Comunale.

Trenino

Nell’ambito delle manifestazioni a tema natalizio è già partito il Trenino natalizio, segno di particolare attenzione nei confronti dei più piccoli. Anche in questo caso, piena sintonia con la normativa anti-contagio da Covid-19.

Villaggio parco Giochi

Come di consueto sotto il periodo Natalizio è organizzato nei giardini della Lizza un parco giochi con le seguenti attrazioni: pista di pattinaggio sul ghiaccio; miniottovolante bruco mela; mini giostra a catene; salto trampolino; mini slitta (scivolo); rotonda pesca ochette; calciometri; pugnometri; pesche verticali; padiglione labirinto specchi umoristici; cinema visioni; chiosco alimentari e bevande.

Associazioni Guide

Con particolare soddisfazione, vorremmo descrivere il contributo dell’Agt (Associazione Guide Turistiche – Siena e Provincia) e dell’Associazione Centro Guide Siena che hanno deciso di partecipare all’iniziativa similmente a quanto fatto in occasione dell’evento del Trekking Urbano. Nei giorni 11, 18 e 26 dicembre 2021 e nel giorno 8 gennaio 2022 dalle ore 15, condurranno visite guidate alle descritte piazze dei poeti e produrranno mini sketch teatrali inerenti la vita e le opere di Dante e di Federigo Tozzi a cura di compagnie di attori.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”

E’ la rassegna che racchiude tutti gli eventi culturali delle Festività Natalizie, con la collaborazione dell’assessorato alla cultura guidato da Sara Pugliese. Una sezione “speciale” che raggrupperà le iniziative che accompagneranno la città e il territorio per tutte le festività. Fanno parte del cartellone di natale a Siena 2021 anche tutta una serie di iniziative legate al welfare e alle politiche giovanile, coordinate dai rispettivi assessorati guidati da Francesca Appolloni e Clio Biondi Santi, che sono state finanziate con i “fondi Covid” relativi al progetto “Obiettivo famiglia”.

Info. Tutte le informazioni e il calendario dettagliato degli eventi relativi a “Natale 2021: la magia si riaccende” sono reperibili sul sito Siena Comunica e sul profilo Facebook Natale a Siena.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa