Natale a Montespertoli, pattinaggio in piazza tra merende e mercatini

Stamattina alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini, dell’sssessore al commercio Paolo Vignozzi, dell’assessore alla cultura Alessandra De Toffoli e dei rappresentanti delle associazioni di Montespertoli è stato presentato il programma natalizio già partito sabato 27 novembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio.

A Montespertoli la pista di pattinaggio su ghiaccio non è una novità e appena è stato possibile l’assessore Vignozzi l’ha riportata in ‘pista’: “L’abbiamo inaugurata sabato scorso e, visto anche il ponte scolastico per la festa del patrono di oggi, è stata una scelta vincente. Non c’è stato giorno senza ragazzi o bambini a pattinare!”

Oltre alla pista da sabato 4 sarà installata, sempre in piazza del Popolo, un’ulteriore giostra per bambini che accompagnerà un programma natalizio ricco di tante iniziative proposte dalle associazioni del territorio.

“Volevamo un Natale legato al territorio e lo faremo grazie alle nostre associazioni e ai nostri commercianti, spero che questo sia davvero un Buon Natale per tutta Montespertoli!” annuncia il sindaco e aggiunge “Il programma spazia dalla musica al cibo con un filo rosso che lega insieme divertimento e identità territoriale.”

“Oltre alle attività che l’Associazione Commercianti ha organizzato, coadiuvata dal prezioso supporto della Pro-Loco, abbiamo inserito nel programma i concerti di Natale che rappresentano un momento importante per chi fa musica a Montespertoli” spiega l’assessore alla cultura Alessandra De Toffoli.

Il programma natalizio inizia sabato 4 e domenica 5 dicembre con i mercatini di Natale.

Mercoledì 8 dicembre la Pro-Loco di Montespertoli preparerà la merenda con le caldarroste.

Domenica 12 dicembre ci sarà un mercato straordinario in tutta la piazza del Popolo fino alle ore 15.00 e il 18 dicembre invece la merenda sarà con il gruppo “VolontarInsieme per Montespertoli” che preparerà vin brûlé, taglierà il panettone e tante sorprese.

La pista di pattinaggio in piazza del Popolo a Montespertoli (foto gonews.it)

Il gruppo “VolontarInsieme per Montespertoli” è composto da 12 associazioni di volontariato del paese, nato poco prima dello scoppio della pandemia nel 2020, ha lo scopo di tenere saldo il legame tra le varie associazioni per rendere più forte e coeso il servizio alla comunità e per la prima volta il gruppo sarà parte attiva del programma natalizio.

Anche alla biblioteca comunale “E. Balducci” si respirerà aria natalizia con i laboratori per costruire biglietti e addobbi di natale rivolti ai bambini dai 5 agli 8 anni organizzati per sabato 4 e sabato 18 dicembre alle ore 16.00

Sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà il turno dell’animazione itinerante in piazza per bambini “Piccoli Elfi e Piccole Storie” e la sera alle 18.30 si terrà il concerto di musica sacra del 1300 alla Pieve di San Piero in Mercato intitolato “Così al vento nelle foglie Levi” organizzato dal soprano montespertolese Anna Granata.

Domenica 19 dicembre il Comitato Genitori sarà in piazza con la "Ruota Natalizia" per sostenere i progetti dell'Ist. Comprensivo e nel pomeriggio è organizzata la merenda con polenta calda dal Gruppo '900: una storica associazione del territorio che tiene viva la memoria della vita contadina dei primi anni del secolo scorso. Il ricavato della merenda, che sarà distribuita su offerta, sarà donato dal Gruppo '900 alla Casa di Riposo di Montespertoli.

Sempre domenica 19 dicembre la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi presenta il classico "Concerto di Natale" al Topical con il coro e l'orchestra.

Negli ultimi giorni prima di Natale ci sarà il mercato settimanale martedì 21 dicembre allungato fino alle ore 15.00 per le ultime compere natalizie.

Il programma continua poi con la cultura: il giorno di Santo Stefano aperitivo serale al Museo d’Arte Sacra, organizzato dalla Pro Loco con una visita guidata alla mostra di Terre degli Uffizi. Inoltre i musei di Montespertoli saranno interessati da aperture straordinarie per le feste: saranno visitabili anche nei giorni 8, 24, 26 e 31 dicembre.

Per tutto il periodo natalizio il LOFT 19 in Via Sonnino ospiterà la mostra “Bianco e Nero” organizzata dal Circolo Fotografico Fermoimmagine.

Si chiude il 6 Gennaio con l'atteso arrivo della Befana in bicicletta del Gruppo '900, un evento ormai imperdibile per tutti i bambini e le bambine.

La pista e la giostra in piazza del Popolo saranno attive per tutte le festività natalizie fino a domenica 9 gennaio.