Patenti mai sospese grazie ai 'trucchetti': rinviati a giudizio in 5 all'Elba

Falsificare i verbali di sospensione delle patenti di guida all'Elba, così che gli automobilisti scovati alla guida in stato di ebbrezza potessero continuare a guidare. Sono stati rinviati a giudizio dal gup di Livorno 5 persone che avrebbero favorito, dall'Isola d'Elba, loro vicini.

Per queste patenti non sarebbe mai “partita” la comunicazione indirizzata agli Uffici preposti a curare le comunicazioni di sospensione e le Forze di Polizia operanti sul territorio non avrebbero avuto i dovuti elementi di riscontro visto che la sanzione accessoria (di sospensione della patente) non sarebbe stata inserita, come avrebbe dovuto essere, nelle apposite banche dati.

Le ricerche della guardia di finanza di Portoferraio hanno portato a scoprire i presunti reati commessi da un ex dirigente pubblico, da un professionista di Portoferraio e altre persone. Nel corso dell'attività sono state controllate più di 200 pratiche.

Dal 2019 a oggi almeno una ventina di automobilisti elbani avrebbero beneficiato del sistema in cui sarebbe stata coinvolta anche una sesta persona, poi deceduta, che, in accordo con il professionista, avrebbe attestato falsamente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei trasgressori.