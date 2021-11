Poesia e musica tra il Duecento e il Quattrocento, convegno a Certaldo

Due giornate per parlare di "Poesia e musica in Italia dal Duecento alla fine del Quattrocento". Questo il tema del convegno di studi in programma nelle stanze di Casa Boccaccio a Certaldo alto, il 3 e il 4 dicembre 2021, a cura del Centro studi sull'Ars Nova Italiana del Trecento "Marcello Masini", in collaborazione con il Comune di Certaldo e con l'organizzazione di Lucilla Tiberi.

Entrando nel dettaglio del programma, la prima giornata di studi, presieduta da Sofia Lannutti, prenderà il via alle 14.30 con il saluto del presidente del Centro studi sull'Ars Nova italiana del Trecento, Rino Caputo. Seguiranno i saluti istituzionali e dalle 15 gli interventi dei vari studiosi, a partire da Elena van Rijk (in collegamento) e Thomas Persico che presenteranno il volume "Singing to the Lyre in Renaissance Italy. Memory, performance and oral poetry" di Blake Wilson. Alle 16, Concetto Del Popolo e Agostino Ziino presenteranno il volume "Storia della lauda" di Matteo Leonardi, alla presenza dell'autore, mentre, dopo il coffee break, alle 18, si parlerà di "Prassi ecdotica, aspetti linguistici ed esecutivi nell'edizione dei cantari sulla Legenza aurea di Cristofano Guidini" con Attilio Cicchella e Thomas Persico. Interverranno Stefano Carrai e Concetto Del Popolo.

Il giorno seguente, il convegno, presieduto da Stefano Campagnolo, prenderà il via alle 9 con Antonella Nigro su "Dante e il madrigale del '500", seguirà il coffee break. Alle 10.30 si terrà il seminario su alcuni fogli contenenti musica francese del Trecento recentemente scoperti: interverranno Federico Saviotti, Antonio Calvia e Anne Stone (in collegamento). Al termine, spazio agli interventi liberi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa