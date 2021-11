Ponte di Bellavista a Poggibonsi, la Provincia di Siena convoca la Conferenza dei servizi

Acquisire pareri e nulla osta finalizzati all’approvazione del progetto di demolizione del Ponte sulla SR 2 “Cassia” in località Bellavista nel Comune di Poggibonsi, eliminando le possibili interferenze individuate, e riducendo quanto più possibile i disagi arrecati dalla chiusura della viabilità. Con questo obiettivo la Provincia di Siena ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona alla quale sono stati invitati il Comune di Poggibonsi, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, la Regione Toscana, Rfi, il Consorzio Terrecablate, Acque Spa, E- Distribuzione, Telecom, Centria Reti Gas, Autolinee Toscane Spa.

La conferenza avrà la finalità di dare il via al progetto esecutivo di demolizione del ponte e dello spostamento provvisorio dei sottoservizi, in particolar modo della rete del Consorzio Terrecablate. Con gli enti gestori delle interferenze, nell’intento di velocizzare i tempi di conclusione del procedimento, è già stato avviato un confronto che ha portato all’individuazione preliminare delle possibili interferenze. In particolare, con i tecnici del Consorzio Terrecablate, gestore della linea interferente con il progetto di demolizione del Ponte è stato avviato un confronto che ha portato alla redazione, a loro cura, del progetto di spostamento temporaneo della condotta.

Il 10 dicembre è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il 22 dicembre è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Fonte: Provincia di Siena - Ufficio Stampa