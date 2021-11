Razzia nelle auto in via Solferino e lungarno Torrigiani: la denuncia del centrodestra

"E' successo di nuovo: auto coi finestrini in frantumi per portare via gli oggetti all'interno. Stavolta è toccato a via Solferino e lungarno Torrigiani. È ora di dire basta".

Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Lega Federico Bussolin.

"La zona di Porta al Prato è stata presa di mira nelle scorse settimane, l'azione dei malviventi si è poi spostata più volte in altre zone della città. Chiediamo all'amministrazione comunale una stretta sulla sorveglianza, in collaborazione con le Forze dell'Ordine. I cittadini sono esasperati" aggiungono i due esponenti del centrodestra.

"Ieri in Consiglio comunale l'assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese ha risposto al mio question time sulle tante auto danneggiate per furto in zona Porta al Prato promettendo più attenzione, anche grazie all'utilizzo delle telecamere" dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai.

"Ieri notte ancora episodi, tra cui due auto danneggiate in Via Solferino e un'altra auto col vetro spaccato in via Garibaldi davanti alla direzione Cultura del Comune. Sembra evidente che le promesse non bastino più per affrontare il fenomeno".

"Vogliamo sapere quante telecamere sono in azione in quel quadrante; quante eventualmente a servizio della sicurezza del Consolato USA, e quante pattuglie della Polizia Municipale vengano utilizzate in orario notturno – aggiunge Cellai –. E' anche arrivato il momento di portare la questione al tavolo della Prefettura nel comitato per l'ordine e la sicurezza. Non ci accontentiamo più di generiche promesse di interessamento: occorre agire a protezione e tutela dei cittadini danneggiati".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa