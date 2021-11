"Regalo solidale" a Montelupo: come partecipare

Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno a Montelupo Fiorentino il “Regalo Solidale”, una iniziativa benefica che nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Lupus in Fabula” e la locale Caritas affinché tutti, anche chi è in condizioni di maggiore indigenza, possano avere un dono natalizio. La Caritas di Montelupo Fiorentino assiste infatti circa 100 famiglie, per un totale di più di 300 persone tra adulti, bambini e adolescenti.

Le associazioni fanno appello allo spirito di solidarietà di tutta la comunità e rilanciano l’idea delle scatole regalo: un piccolo ma significativo gesto di affetto per far sentire importante chi, per condizioni economiche e sociali, si sente ai margini della società.

Si partecipa consegnando alla Caritas una scatola regalo all’interno della quale inserire uno o più regali. Le scatole vanno consegnata alla sede Caritas di Montelupo Fiorentino, in via Urbania 1 (zona industriale) nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17. In alternativa, è possibile anche consegnare le scatole il sabato, dalle ore 11 alle ore 15, presso la sede di “Lupus in Fabula”, in via Colombo 22 a Montelupo Fiorentino (dietro il museo della ceramica). Come lo scorso anno, saranno i componenti di “Lupus in Fabula” a portare il materiale alla Caritas.

La scatola può contenere qualcosa di caldo (ad esempio sciarpa, guanti, cappello), qualcosa di divertente o istruttivo (ad esempio un giocattolo o un libro) qualcosa di utile (ad esempio prodotti per l’igiene della persona) e qualcosa di goloso (ad esempio un dolce). Le scatole, naturalmente, possono contenere più oggetti. E’ importante scrivere sulla scatola se i regali che contiene sono destinati ad adulti o bambini specificando il genere (maschio, femmina, unisex). In caso di oggetti indossabili, meglio indicare anche la taglia.

Gli oggetti donati devono essere nuovi (non usati) per il rispetto delle norme anti Covid. Vi invitiamo a fare acquisti presso le botteghe e i negozi di Montelupo Fiorentino, in modo da dare una mano ai commercianti locali.

Per informazioni sulla iniziativa, è possibile contattare “Lupus in Fabula” via Messenger di Facebook oppure alla seguente mail: lupusinfabulamontelupo@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa