Ruba smartphone e auricolari dal negozio a Empoli, denunciato

Un 21enne di origine straniera ma con la cittadinanza italiana è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato a Empoli.

I carabinieri del Norm ieri sono intervenuti in un negozio del Centro*Empoli di via Sanzio dopo una segnalazione da parte della vigilanza. Il giovane aveva nascosto uno smartphone e degli auricolari per portarli via.

Una volta bloccato, i militari sono intervenuti e hanno trovato la merce del valore di 190 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre per il giovane è scattata la denuncia.