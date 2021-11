Dopo il fast food buttano cartacce nel parcheggio, la segnalazione a Empoli

Patatine, cartoni, sacchetti, pezzi di hamburger: tutto per terra, in un parcheggio di Empoli. La segnalazione arriva da alcuni lettori di gonews.it e riguarda il parcheggio di via Livornese, tra il passaggio a livello e il centro commerciale Centro*Empoli.

"Spesso è pieno di sporcizia. Verosimilmente la gente ordina il cibo al nuovo McDonald's e va mangiarlo lì, salvo lasciare molto sporco in terra" si legge nella segnalazione. Nelle foto si vedono i resti del cibo e le confezioni di panini e patatine, tutto sparso lungo il parcheggio.

La zona in questione è di fronte al gazebo per i tamponi, a due passi dal Mc aperto recentemente: "La situazione è nuova perché da poco esiste il fast food, però non è un bel vedere, specie per chi usa quel parcheggio tutti i giorni per lavoro. Non è la prima volta che succede, speriamo che questi incivili possano cambiare atteggiamento".