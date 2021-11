Sicurezza stradale, l'Associazione Borgogni organizza dibattito e cena di beneficenza

Nata nel 2004 a seguito dell’omicidio stradale di Gabriele, ucciso da un automobilista di 55 anni che, in stato di ebbrezza, ha ignorato un semaforo rosso, l’Associazione Borgogni torna in presenza con la consueta cena di beneficenza, che si svolgerà venerdì 3 dicembre al Tuscany Hall. Durante la serata verranno illustrate dalla presidente Valentina Borgogni e dai tanti amici dell’Associazione che interverranno, le attività svolte sul territorio, i progetti nazionali in corso e quelli di futura realizzazione.

Prima della cena/evento, la Sala Convegni dello storico Teatro Tenda ospiterà alle 17:30 il dibattito sulla sicurezza stradale, dal titolo: “GUIDA LA TUA VITA – La sicurezza stradale è una questione di testa”, moderato da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive.

I lavori saranno aperti da Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione, e dall’On. Raffaella Paita, Presidente Commissione Trasporti della Camera dei deputati. I relatori presenti saranno:

Giordano Biserni, Presidente ASAPS, Giulio Del Popolo, Direttore Unità Spinale Careggi, Maria Antonietta Gulino, Presidente Ordine degli Psicologi Toscana, Massimo Improta, Responsabile reparto Ausili INAIL, Graziano Lori, Presidente Associazione Cerchio Blu, Giampaolo Nannini, Segretario Provinciale UNASCA, Andrea Pacini, Coordinatore Disability Project (Aerogravity), Annalisa Parenti, Avvocatessa del Foro di Firenze, Silvia Pinzani, Funzionaria UEPE Firenze.

“Quest'anno sono particolarmente emozionata e grata per l'evento annuale che l'Associazione Gabriele Borgogni organizza dal 2005, interrompendo la tradizione solo nel 2020 a causa della pandemia - afferma Valentina Borgogni -. È stato un periodo lungo e di grandissime difficoltà, e anche se l'emergenza non è finita, l'Associazione, come tutti, si è adeguata ed ha continuato a svolgere la propria funzione, al fianco delle vittime della strada, portando avanti tanti progetti per la sicurezza stradale. Quest'anno abbiamo voluto organizzare oltre alla cena anche un convegno dedicato al tema - continua Borgogni -, pensato come un momento di gioia e di ringraziamento per tutti i sostenitori dell'Associazione, oltre che un momento di riflessione, più costruttiva, con il contributo di relatori impegnati in prima linea tutti i giorni con i problemi della sicurezza stradale”.

Alle 20 comincerà la cena di beneficenza, che sarà condotta dalla “Iena” Andrea Agrestri. La presidente Valentina Borgogni illustrerà nel corso della serata i progetti realizzati con i proventi della cena del 2019, portati avanti nonostante le difficoltà avute a causa della pandemia da Covid-19, e quelli per il 2022, che comprendono:

· programma di attività di educazione stradale nelle scuole superiori della Provincia di Firenze, da estendere anche agli altri gradi, inclusi gli asili, per educare fin da piccoli i bambini al rispetto del codice della strada e alla sicurezza stradale;

· realizzazione di un giardino con giochi inclusivi, da aggiungere a quello in costruzione in questi mesi nel parco dell’Argingrosso nel Quartiere 4 a Firenze grazie ai proventi della cena del 2019;

· progettazione di gruppi di autoaiuto per i familiari che hanno perso una persona in sinistri stradali o per persone con disabilità gravi a seguito di incidenti;

· proseguimento del progetto di pet therapy nel reparto dell’unità spinale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;

· realizzazione di un decalogo sulla sicurezza stradale, a stampa della Regione Toscana, in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri e l’Istituto Tecnico Artistico Firenze/Sesto Fiorentino, da distribuire a tutti gli studenti delle Scuole Superiori della Regione.

Tra gli ospiti sono attesi rappresentanti delle Istituzioni, locali, regionali e nazionali, da sempre al fianco dell’Associazione Borgogni, oltre ad altre Associazioni con scopi benefici. Ad oggi hanno confermato, tra gli altri, l’onorevole Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati; Filomena Maggini, Professoressa di Statistica Sociale - Sapienza Università di Roma-Coordinatrice del Dipartimento “Benessere Integrale” - Pontificia Accademia Mariana Internationalis, già Presidente della Cabina di Regia “Benessere Italia”- Presidenza del consiglio Benessere del Paese ed equità di genere; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Alessia Bettini, Vicesindaca del Comune di Firenze; Cecilia Del Re, Assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze; Sara Funaro, Assessora Educazione e Welfare del Comune di Firenze; Benedetta Albanese, Assessora Sicurezza Urbana; Marilena Rizzo Presidente del Tribunale di Firenze; Filippo Santarelli, Questore di Firenze.

Presenti inoltre rappresentanti del settore automotive, giornalisti, artisti e personaggi dello spettacolo e della musica, tra cui: Finaz, chitarrista della Bandabardò; Gianfranco Monti, conduttore radio-televisivo; Simone Ciulli, nuotatore italiano medaglia d’argento nella staffetta 4x100 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020; Elena Linari, giocatrice dell’A.S. Roma femminile e della Nazionale italiana di calcio femminile e madrina della Associazione Gabriele Borgogni Onlus, invierà un video-saluto al pubblico. È previsto inoltre l'intervento online di Vittorio Brumotti (Striscia la notizia) che riceverà un riconoscimento speciale dall’Associazione Gabriele Borgogni Onlus e #FORUMAutoMotive per il suo impegno per la sicurezza stradale, rivolto soprattutto ai giovani.

La cena sarà realizzata anche grazie a: Toscandia, Effeci Comunicazione srl, IREOS STP.

L’Associazione Gabriele Borgogni

Dalla sua fondazione, l’Associazione fornisce assistenza a tutti coloro che sono stati vittime di un sinistro stradale, dall'assistenza legale, a quella medica e riabilitativa, oltre che promuovere attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le Istituzioni locali e nazionali. Insieme ad altre due Associazioni, ha contribuito a redigere la prima bozza della Legge sull'omicidio stradale. Da qualche anno l’Associazione Borgogni si costituisce parte civile in molti processi, al fianco di tante famiglie che hanno perso un loro caro sulla strada. Nel 2015 ha promosso in Toscana l'Osservatorio Regionale sulla sicurezza stradale, che ogni anno sviluppa iniziative e progetti inerenti alla sicurezza stradale, anche a livello infrastrutturale, su tutto il territorio.

Per informazioni scrivere a: info@gabrieleborgogni.com

Fonte: Ufficio Stampa