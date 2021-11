Spid disponibile dal 2022 al Comune di Montelupo

Dopo la messa online del nuovo sito istituzionale che prevede per molti servizi la modulistica SPID, il comune di Montelupo Fiorentino compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione.

Da gennaio sarà, infatti, attivo il servizio di rilascio delle credenziali SPID, destinato a tutte le persone maggiorenni in possesso di un documento di riconoscimento italiano e di una tessera sanitaria in corso di validità.

Grazie infatti ad una convenzione che la Regione Toscana ha stipulato con Lepida Scpa (uno dei gestori di identità accreditati), è possibile rivolgersi al Comune sia nel caso in cui si abbia bisogno di completa assistenza nel rilascio di SPID, sia nel caso in cui si debba soltanto completare la procedura di rilascio con il riconoscimento diretto dopo aver fatto, in maniera autonoma, la pre-registrazione.

Ricordiamo che SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, per esempio:

- Iscrizione a servizi (scuole, mensa, corsi, trasporto, etc.)

- Servizi SUAP - Sportello Unico Attività Produttive (presentazione e gestione delle richieste)

- Servizi INPS (tra questi la richiesta della pensione e l'accesso agli ammortizzatori sociali)

- Servizi INAIL (comprese le comunicazioni in caso di infortunio e le denunce di sinistri),

- Servizi di certificazione e autocertificazione

- Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi

- Servizi sociali

- Richiesta di finanziamenti

- Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (accesso alla cartella clinica del cittadino, richiesta per scelta e cambio del medico di famiglia o del pediatra)

- Visure, controllo e consultazione dati catastali.

Il servizio si svolge soltanto su appuntamento, che è possibile richiedere a partire da gennaio telefonando al numero 800 219 760 in orario di apertura (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e prefestivi 8:00 – 13:00; martedì e giovedì 8.00 – 18.00), oppure scrivendo a urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Si ricorda che per richiedere SPID sono necessari un indirizzo e-mail personale (che sarà utilizzato come nome utente), il numero di telefono del proprio cellulare, un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e la tessera sanitaria in corso di validità.

"L’accesso ai servizi digitali è un diritto di ogni cittadino: l’elenco delle pratiche che possono essere effettuate tramite SPID è già molto lungo e si arricchisce ogni giorno. Purtroppo però molte persone non sono in grado di accedere a questa possibilità.

La pubblica amministrazione ha il dovere di adoperarsi per ridurre il divario digitale, che crea differenza e disuguaglianza fra gli individui. La Regione Toscana ha aperto la strada ad un supporto puntuale al cittadino grazie alla convenzione stipulata con il provider Lepida. Noi come Comune abbiamo scelto di mettere a disposizione il nostro personale per garantire un più facile ottenimento dell’identità digitale. In un mondo in cui le innovazioni tecnologiche vanno sempre più veloci ed è richiesto anche agli enti pubblici di adeguarsi dobbiamo sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Si tratta di una strategia complessiva che è guidata dall’alto, ma che deve trovare un’applicazione concreta nel locale; con un piano puntale, che a Montelupo passa anche dalla revisione del sito istituzionale, dall’implementazione di nuovi servizi on line e dall’attivazione di questo nuovo servizio", afferma l'assessore all'innovazione Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa