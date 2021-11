Il tartufo è il re di Palaia e San Miniato: Savini da record, Piero Pelù a tavola

Cristiano Savini, Savini Tartufi

Tra le colline di Palaia e San Miniato c'è un solo re a tavola, che impreziosisce tagliolini e trasforma semplici uova al tegamino in piatti pregiati. Appena terminata la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, dove è stato incoronato il Tartufo d'Oro dal peso di 781 grammi trovato a Palaia, le stesse terre hanno regalato un altro record. A ritrovare il super tartufo sono state le esperte mani di Cristiano Savini, patron dell'azienda Savini Tartufi che da Forcoli è diventata negli anni un brand mondiale.

Il 23 novembre, in compagnia del fedelissimo cane da tartufo Giotto Junior, Savini mentre si trovava sulle colline palaiesi ha scovato nella terra un mega tartufo bianco da 797 grammi. Si tratta del tartufo più grande della stagione, che finora non aveva regalato grandi soddisfazioni ai cercatori del diamante del bosco a causa del clima avverso. Una soddisfazione che sulla bilancia sfiora gli 800 grammi, di grande valori in termini economici e che ricorda un gemello ancora più grande ritrovato nel 2007 sempre dai Savini. Era lo stesso periodo, il 25 novembre di 14 anni fa, quando Luciano Savini padre di Cristiano, trovò un tartufo bianco gigante da 1,497 kg, battuto all’Asta Internazionale di beneficenza di Toscana.

Savini e l'esperto Lagotto Giotto, qualche giorno fa, sono stati colti da una bella sorpresa: "È stato come ritrovare un tesoro - spiega Cristiano Savini, raccontando che anche il cane Giotto era fuori di sè - mai mi sarei aspettato un ritrovamento del genere. In Toscana abbiamo avuto un’estate particolarmente secca che per forza di cose ha influito sulla scarsa presenza del tartufo bianco. La quasi totale assenza di pioggia ha infatti tolto la freschezza e l’umidità al terreno che fanno si che il tartufo cresca e maturi". Ma fortunatamente le piogge di ottobre hanno fatto sì che si ristabilisse l’habitat perfetto per la nascita del tartufo.

Nel mentre, tra record e caccie piene di soddisfazioni, fuori dal bosco non mancano i buongustai della tavola. E tra i molti che godono del re della terra a scaglie sulle pietanze, c'è anche il cantante toscano Piero Pelù. Il cantautore è apparso sulla pagina facebook di "Tartufi nel cuore - Il ristorante di Francesco Gemignani", mentre ha tra le mani un grande tartufo bianco. Non manca l'ironia, che spesso lo contraddistingue, mentre in un altro scatto postato si tappa il naso. Una mossa da non fare nei boschi, dove invece è proprio il fiuto più esperto a scovare le pepite che fanno impazzire, oltre al palato, l'ago della bilancia.