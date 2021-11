Transizione digitale e opportunità, webinar gratuito con Connecta

La transizione digitale è certamente una strada imprescindibile per il sistema produttivo del Paese. Molti sono gli incentivi sia a livello regionale che governativo per incoraggiare questa transizione, ma non sempre è facile districarsi tra normative poco chiare e provvedimenti in continua evoluzione. Per questo Connecta srl, società specializzata in servizi digitali, e Zhero Consulting azienda di consulenza per le imprese, hanno deciso di promuovere un webinar gratuito per presentare alcuni dei provvedimenti più importanti e dare indicazioni concrete per aiutare gli imprenditori a raggiungere più facilmente i bonus.

Venerdì 3 Dicembre dalle 12 alle 13 si parlerà di:

• Piano Nazionale Transizione 4.0

• Focus su transizione digitale nel PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

E-commerce, sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi Esteri

Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale

• Voucher e finanza agevolata per l’Industria 4.0

• Bandi regionali e provinciali

La partecipazione al webinar è gratuita, ma con registrazione obbligatoria QUI.

Fonte: Ufficio Stampa