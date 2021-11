Turismo a Firenze e provincia, arriva un assistente virtuale disponibile h24

Un assistente virtuale disponibile h24 per dare risposte e orientare il turista verso un’esperienza più completa e sostenibile nell’approccio alla città, con un sistema di suggerimento di mete e itinerari alternativi collegato al wifi e alla rilevazione delle presenze.

Sono solo alcune delle nuove funzionalità interattive, attive da domani 1 dicembre, di live chat con gli operatori degli Infopoint turistici e potenziamento del ‘salta la folla’ integrate nel portale e nella app Feel Florence, che sono state presentate dall’assessore al Turismo del Comune di Firenze Cecilia Del Re alla Bto nel corso del panel sulla valorizzazione delle destinazioni turistiche in chiave digitale. All’incontro, insieme all’assessore Del Re in rappresentanza di Firenze e ambito fiorentino, hanno partecipato il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi in rappresentanza dell’Ambito turistico Chianti; il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti in rappresentanza dell’Ambito turistico Mugello; il sindaco di Montaione Paolo Pomponi in rappresentanza dell’Ambito turistico Empolese Valdelsa e il consigliere delegato al turismo della Città metropolitana Tommaso Triberti.

“Uno strumento che ha visto in un anno e mezzo raddoppiare tutti gli indicatori - ha detto l’assessore Del Re -, con un numero di utenti che ha superato i 70mila e oltre 8mila download della app. Le nuove funzionalità rappresentano un ulteriore elemento verso un servizio sempre più personalizzato e in grado di orientare il visitatore suggerendo mete e itinerari alternativi ai percorsi tradizionali, nella costante ricerca per ampliare i confini dell’attrattività anche fuori dai 5 kmq del centro storico e arrivare a tutti i quattro ambiti turistici”.

“In un mondo in rapida evoluzione e sempre più digitalizzato, anche a seguito della pandemia - hanno detto i sindaci Ignesti, Ciappi e Pomponi -, è fondamentale per le destinazioni turistiche sfruttare opportunità fino ad oggi poco sfruttate. La profilazione dei turisti, il conoscere le loro abitudini ed esigenze, la comprensione di ciò che cercano e ciò che vorrebbero sono elementi indispensabili per sviluppare politiche turistiche adeguate ai gusti del turista. In questo momento storico la semplificazione deve divenire il modus operandi delle pubbliche amministrazioni, soprattutto nel mondo del turismo, un mondo che la pandemia ha reso sempre più complesso a livello globale”.

“Per quel che riguarda gli strumenti digitali per la promozione del territorio - ha aggiunto poi Ignesti - l'Ambito Mugello ha accolto con entusiasmo e serietà l'opportunità dell'albero informativo di FeelFlorence: quale capofila di Ambito, l'ufficio turismo dell'Unione ha seguito la formazione offerta da Città metropolitana, inserito contenuti descrittivi del territorio,partecipato costantemente all'aggiornamento per i contenuti social. Essere presente in una piattaforma e una App che portano il nome di Firenze è un'opportunità ineguagliabile”.

"Le nuove funzionalità interattive del sistema FeelFlorence sono la conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che insieme è meglio - ha detto il consigliere delegato Triberti -: la Città Metropolitana di Firenze, seguendo la propria vocazione al servizio dei comuni e all'interno della redazione diffusa costruita insieme al Comune di Firenze e aperta ai comuni organizzati nei quattro ambiti turistici omogenei del territorio metropolitano, ha contribuito fin dall'inizio alla costruzione dell'albero informativo della piattaforma FeelFlorence e alla strutturazione dell'assistente virtuale, mettendo a disposizione di tutti gli ambiti il proprio personale esperto di informazione e accoglienza turistica e, dal 2022, anche risorse finanziarie dedicate alla creazione di un osservatorio turistico metropolitano".

Da domani, 1 dicembre, saranno disponibili su web l’assistente virtuale e la live chat con gli operatori degli Infopoint turistici, in grado di rispondere a domande e fornire suggerimenti guidando l’utente all’interno del sito. Un servizio h24 che consentirà non solo di migliorare l’esperienza lato utente, ma anche di pianificare il piano promozionale dei contenuti e delle informazioni grazie alla dashboard di rilevazione analitycs. Inoltre, una mappa multilivello potenziata con filtri attivabili per categoria garantirà una ricerca ancora più puntuale dei luoghi di interesse. La categoria eventi, una delle più visitate, sarà migliorata nella fruizione e grafica, in modo da visualizzare più risultati per ogni singola ricerca e garantire così all’utente un servizio più completo; mentre la nuova landing page con carosello news (le più cliccate) sarà disponibile anche sulla app.

Feel Florence, lanciata a luglio 2020, è il risultato di un percorso di co-design territoriale volto a promuovere una destinazione che raggruppa 41 comuni dell’area metropolitana fiorentina. Uno strumento che mette a sistema un albero informativo strutturato a partire da una redazione diffusa e partecipata: i singoli comuni possono infatti condividere il piano redazionale e operare direttamente sulla piattaforma dopo opportuna formazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze