Vicopisano nuova Bandiera Arancione per il Touring Club

Anche Vicopisano entra nella cerchia dei borghi italiani con Bandiera Arancione del Touring Club, simbolo dei piccoli comuni di eccellenza dell'entroterra.

Vicopisano, cittadina medievale lungo le sponde dell'Arno, fa salire a 267 i comuni beneficiari di questa iniziativa, al fianco di Casciana Terme Lari, Peccioli, Certaldo e molti altri.

Le Bandiere Arancioni sono luoghi dove la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un'esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni.

La Bandiera Arancione porta benefici reali e tangibili (+45% arrivi e +83% di strutture ricettive in media, dall'anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio "circolo virtuoso": i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese.

Ad annunciare il traguardo di Vicopisano Bandiera Arancione nel seguente video il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore Fabiola Franchi.