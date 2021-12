Botteghe solidali e creative, parte la progettazione a Castelfranco

Lo scorso venerdì 26 novembre a Castelfranco di Sotto, nella Sala del Consiglio Comunale, si è tenuto il “Laboratorio di Networking”, un primo incontro di natura progettuale organizzato all’interno del processo partecipativo “UPcycling TOgether. Botteghe creative e solidali” promosso dal Comune con il sostegno dell'Autorità per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione di Regione Toscana.

Si è trattato di un momento di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale - rappresentata dal vicesindaco Federico Grossi e dall’assessore allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti – e una decina di stakeholder locali (cooperative sociali, associazioni e artigiani del territorio) già intercettati nel corso della fase di ascolto del processo partecipativo, i quali hanno manifestato un interesse a proseguire nel percorso promosso dal Comune.

I partecipanti, guidati dallo staff di Avventura Urbana – società incaricata della conduzione e organizzazione del processo partecipativo – sono stati chiamati a condividere le proprie considerazioni sul modello di sviluppo che il progetto “Botteghe Upcycling” intende innescare nel territorio, nonché a fornire proposte e spunti utili alla sua evoluzione. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di quattro botteghe di riuso e riciclo creativo e solidale (ciclofficina, cuoio & pelle, impagliatura/cesteria e sartoria sociale), luoghi di inclusione e innovazione socio-economica che andranno a rivitalizzare il centro storico di Castelfranco di Sotto. L’incontro ha inoltre avuto la finalità di consolidare una prima rete di attori necessaria a dare avvio al progetto, definendo possibili ruoli, risorse e reciproche collaborazioni.

“Questo incontro – affermano il vicesindaco Federico Grossi e l’assessore Ilaria Duranti - , oltre ad aver inaugurato la fase progettuale e operativa del processo partecipativo, ha permesso di rafforzare la nostra volontà a portare avanti un progetto ambizioso, seppur molto complesso, come quello che ci siamo immaginati per il futuro del centro storico e della nostra comunità. Abbiamo infatti registrato un forte entusiasmo da parte degli attori incontrati ad essere coinvolti in un percorso comune che mira alla rigenerazione territoriale, mettendo in connessione settori, competenze ed energie creative. Sono state portate al tavolo tante riflessioni che permettono di ipotizzare un unico sistema a base locale che, attraverso il lavoro delle quattro botteghe upcycling, ruoti intorno al cicloturismo e alle opportunità che questo settore porta con sé per lo sviluppo del nostro territorio”.

I risultati dell’incontro saranno pubblicati nei prossimi giorni e resi noti in un apposito report, nel frattempo, proseguono i lavori per l’organizzazione del prossimo ciclo di incontri del processo partecipativo che avrà l’obiettivo di co-progettare nel dettaglio la fattibilità del modello delle botteghe upcycling.

Per ulteriori informazioni sul processo partecipativo è possibile consultare la pagina dedicata sul portale Open Toscana oppure visitando le pagine Facebook e Instagram.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa