Coronavirus Empoli e Cuoio, 42 contagi

Restano complessivamente stabili i nuovi contagi nell'Asl Toscana Centro negli ultimi giorni. Oggi i contagi sono 261, in lieve crescita rispetto a ieri (qui il bollettino Asl Toscana Centro) ma ancora minori rispetto a martedì 30 novembre.

Stessa situazione anche nelle zone Empolese Valdelsa e Cuoio, dove oggi si registra un leggero incremento dei contagi, 42 in tutto, mentre nella giornata di ieri erano 37. Vediamo il dettaglio delle due aree:

Zona Empolese Valdelsa 26 contagi

Castelfiorentino 1

Cerreto Guidi 1

Certaldo 1

Empoli 10

Fucecchio 5

Montelupo Fiorentino 3

Vinci 5

Zona comprensorio del cuoio 16 contagi

Castelfranco di Sotto 2

Montopoli e Val D'Arno 4

San Miniato 3

Santa Croce Sull'Arno 7

Il resto del bollettino Asl Centro (Qui il bollettino della Regione)

Sono 261 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 2 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 1 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Pistoia.

Di seguito il dettaglio:

134 i casi in provincia di Firenze di cui 26 in area empolese

Bagno a Ripoli 4

Barberino Mugello 4

Borgo San Lorenzo 4

Calenzano 4

Campi Bisenzio 5

Fiesole 3

Figline e Incisa Val D'Arno 1

Firenze 50

Firenzuola 1

Greve in Chianti 2

Impruneta 1

Lastra a Signa 3

Pontassieve 2

Reggello 2

Rufina 1

San Casciano Val di Pesa 1

San Godenzo 1

Scandicci 8

Scarperia e San Piero 2

Sesto Fiorentino 4

Signa 3

Vicchio 1

37 casi in provincia di Prato

Cantagallo 2

Carmignano 5

Montemurlo 2

Poggio a Caiano 1

Prato 24

Vaiano 3

74 casi in provincia di Pistoia

Buggiano 3

Lamporecchio 2

Larciano 3

Marliana 1

Montecatini Terme 8

Pescia 9

Pieve a Nievole 8

Pistoia 17

Ponte Buggianese 6

Quarrata 8

San Marcello e Piteglio 6

Serravalle Pistoiese 2

Uzzano 1

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa