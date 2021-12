Buongiorno oggi ringrazio Maila per questa ricetta sfiziosa tra il salato e il dolce, con il formaggio e le pere.

Questa ricetta è un antipasto ma potrebbe essere anche uno spuntino oppure un fine pasto goloso.

Nella ricetta troviamo un erba aromatica la santoreggia che è molto utilizzata in cucina come condimento e si utilizzano le foglie, l'infuso di santoreggia aiuta la digestione aiuta i dolori gastrici e fermentazione intestinale. Se siete curiosi di saperne di più su questa pianta aromatica visitate:

www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/

Crostone con pere caramellate e brie

Ingredienti per 4 persone

2 piccole bauguette ai semi

2 pere

200 gr di brie

3 cucchiai di miele di acacia

Olio extravergine di oliva

Santoreggia (timo in mancanza)

Sale e pepe

Preparazione

Lavate le pere e asciugatele. Tagliatele a fette spesse di circa ½ centimetro. Scaldate il miele in una padella, unite le fette di pere e fatele caramellare, metteteci il sale e il pepe e poi tenetele da parte. Tagliate a fette il formaggio. Accendete il grill del forno a 180 gradi. Tagliate a metà i filoncini di pane condite con un giro di olio ciascuna fetta e distribuite sopra il brie e poi le pere caramellate. Infornate e lasciate grigliare per 5 minuti. Servite i crostoni con qualche foglia di santoreggia.

Maila

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.