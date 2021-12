Basket Castelfiorentino: le sfide di Abc, Prima Divisione e Promozione

Dopo la trasferta di Pisa e la gara in campo neutro a Firenze contro Agliana, l’Abc Solettificio Manetti si prepara per il terzo impegno consecutivo lontano dal PalaBetti. Sabato alle ore 18.30 i gialloblu saranno infatti attesi a Livorno dalla Pallacanestro Don Bosco (arbitri Russo di Firenze, Piram di Campiglia Marittima) per la partita che aprirà il tour de force dei tre impegni a distanza ravvicinata, alla quale seguiranno la gara casalinga di mercoledì contro la Virtus Siena e la trasferta a Montecatini di domenica 12.

Una sfida in cui i ragazzi di Paolo Betti, dopo Lazzeri e Delli Carri, ritroveranno anche capitan Andrea Belli, ma nella quale servirà grandissima attenzione. Contro una squadra ancora in cerca della prima vittoria stagionale, e soprattutto dopo le vittorie giunte in due partite chiave dal punto di vista mentale ed emotivo, il rischio principale è quello di inciampare in cali di concentrazione che, come spesso accade in queste partite, potrebbero divenire decisivi. Un’Abc chiamata dunque a mantenere alte intensità, concentrazione e determinazione per provare a portare a casa la terza vittoria consecutiva.

Dal canto suo, va da sé che i padroni di casa scenderanno in campo per inseguire con le unghie e con i denti il primo acuto stagionale, per di più davanti ai propri tifosi. Una squadra giovanissima quella di coach Gabriele Ricci, composta da interessanti prospetti classe 2001/02/03/04 a cui si affianca l’esperienza degli unici due over ’90, Malfatti e Schiano. Una squadra di giovani talenti che, nonostante lo zero in classifica, nell’ultimo turno ha saputo stare al passo della Virtus Siena e tenere aperta la sfida fino a pochissimi minuti dalla sirena. E che adesso tenterà a tutti i costi di fare lo sgambetto all’Abc.

Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Il weekend senior di Gialloblu e Basket Castelfiorentino si aprirà sabato sera quando, alle ore 21, la squadra di Prima Divisione riceverà il Basket Monteroni per la terza giornata di andata (arbitro Giannini di Empoli). Una gara in cui i ragazzi di Gianni Lazzeretti inseguiranno la seconda vittoria dopo quella conquistata all’esordio contro Valdelsa.

Domenica, invece, toccherà alla Promozione di Dario Chiarugi che, alle ore 18.30, sarà attesa a Rignano sull’Arno per la sesta giornata di andata. I gialloblu proveranno a difendere ancora una volta l’imbattibilità e il primo posto in classifica (arbitri Binella di Siena, Fabbri di Impruneta).

Turno di riposo, invece, per le ragazze della serie C di Jacopo Giusti, che torneranno in campo venerdì prossimo 10 dicembre contro la Cestistica Rosa Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa