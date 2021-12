Oltre 1600 controlli in tre giorni della Polfer Toscana: giovanissimi denunciati per furto a Firenze

Nove denunce, 1.689 persone controllate, 10 multe e 4 minori rintracciati. È il bilancio delle ultime 72 ore che ha visto impegnate 147 pattuglie della Polfer della Toscana, nelle stazioni e a bordo treno.

Gli agenti della Polfer di Firenze Santa Maria Novella lunedì 29 novembre hanno denunciato in stato di libertà tre minorenni italiane per furto. Gli agenti sono intervenuti in un negozio della galleria della stazione fiorentina perché il titolare ha sorpreso le tre giovani rubare 7 articoli, per un totale di circa 45 euro. Accompagnate negli uffici della polizia le giovani sono state affidate ai rispettivi genitori.

Mercoledì primo dicembre, sempre nella stazione di Santa Maria Novella, gli agenti hanno denunciato per furto aggravato e false attestazioni e dichiarazioni a pubblico ufficiale tre cittadini di origine algerina di 25, 23 e 18 anni. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione su un treno Bologna-Firenze. Qui la capotreno era stata informata da dei viaggiatori della mancanza di alcuni effetti personali, in particolare di un portafogli, un carica batterie e un cellulare. I passeggeri avrebbero riferito che sul treno erano presenti tre giovani, con fare sospetto. Dopo la segnalazione della capotreno, gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti e i tre sono stati fermati, dopo aver tentato di sfuggire al controllo. Accompagnati negli uffici i tre giovani sono stati trovati in possesso di un bancomat, intestato ad una donna italiana e posto sotto sequestro, mentre il cellulare e il carica batterie sono stati restituiti alla vittima.