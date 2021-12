Vigili del fuoco donano 2mila euro all'ospedale di Pescia

Dalla serata di beneficienza organizzata dai Vigili del Fuoco è arrivata una donazione di 2.000 euro per l’Ospedale di Pescia.

Si tratta del ricavato a seguito del Concerto musicale organizzato lo scorso settembre dagli stessi Vigili del Fuoco. La somma di denaro è stata consegnata stamattina dal Comandante dei Vigili di Fuoco Fabio Tossut nelle mani della dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio ospedaliero; la donazione è finalizzata al reparto oncologico ed erano presenti la dottoressa Ilaria Pazzagli, che ne è la responsabile, e il dottor Mauro Iannopollo che è direttore della struttura complessa di oncologia.

Alla donazione ha partecipato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pescia, Fiorella Grossi. Era presente anche Fabrizio Bonelli, presidente dell’Associazione Uniti per la Valdinievole che da sempre è a fianco della struttura ospedaliera e, anche in questa occasione, ha organizzato la specifica iniziativa di sostegno per l’ospedale.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro