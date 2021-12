Arte e robotica, al Museo Leonardiano la mostra 'A View from Within'

Dalla città del Genio alla città dei geni della robotica. A Vinci oggi, venerdì 3 dicembre, è stata inaugurata l'installazione A View from Within, che permette all'osservatore umano di entrare nei panni di un robot. Attiva al Museo Leonardiano in via Montalbano fino al 6 marzo, è realizzata dall’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

"Per Vinci e la cultura vinciana è un gran giorno, una bella opportunità" hanno detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e la vice Sara Iallorenzi, che hanno presenziato all'inaugurazione assieme a Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna e direttore artistico dell'esposizione.

La mostra di Vinci propone una serie di video-installazioni integrate riguardo i diversi livelli dei processi cognitivi e percettivi che si verificano all’interno di un robot durante l’esecuzione di una semplice azione, come prendere un oggetto o interagire con gli esseri umani circostanti.

"Per la prima volta in assoluto l’osservatore, fisicamente collocato all’interno dello spazio di visualizzazione, può 'vivere' i processi percettivi del sistema robotico, percepire come “vede” un robot: camminando nello spazio espositivo il visitatore è immerso in un serie di grandi video in flusso continuo che rimandano, secondo la prospettiva in prima persona del robot, i diversi dati sensoriali provenienti dal mondo esterno e le successive fasi della loro elaborazione. Vengono considerati i processi percettivi visivi, uditivi e somatosensoriali (tattile e cinestetico) che avvengono, a livello di elaborazione delle informazioni sensoriali, all’interno del sistema di controllo del sistema robotico, attraverso algoritmi: queste elaborazioni si possono osservare come se si fosse nella 'mente' del robot" affermano gli organizzatori.

I robot hanno anche la musica come compagna. La compositrice Marina Tanaka ha catturato i suoni dei robot e li ha trasformati in un sottofondo musicale. Sono esposti anche due robot statici, creati dalla Sant'Anna.