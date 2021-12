Bische clandestine scoperte a Prato: multe e denunce

Registrate come associazioni, difatti erano due bische. A Prato sono intervenuti i baschi verdi della guardia di finanza per controlli in due diversi locali, entrambi in uso a persone di origini cinesi.

Il primo intervento è stato in un circolo adibito precedentemente a attività ludiche per l'infanzia. Banchi e suppellettili erano accatastati in un angolo per far spazio a tavoli con roulett, baccarat, black jack. Il titolare, 32enne di origini cinesi, è stato multato e dovrà pagare una somma tra 45 e 450mila euro. Sanzioni anche per l'associazione.

Un'altra casa di gioco irregolare era nascosta in un circolo ricreativo. All'interno cinque persone stavano giocando al mahjong, in uso in Cina. Alla fine i baschi verdi hanno sequestrato gli strumenti di fioco e 8mila euro in contanti. La giovane di origini cinesi che gestiva la bisca è stata denunciata, così come i cinque connazionali intenti a giovare. Due sono stati segnalati per mancanza del permesso di soggiorno. Ben quattro sono stati multati perché senza Green Pass.