Notte Rossa, il programma nei circoli Arci tra Valdera e Cuoio

Sabato 4 Dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana: la festa che ogni anno rende omaggio ai circa 1150 Circoli e associazioni affiliati alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria.

Un vero e proprio grande evento diffuso, che torna con la sua quinta edizione dopo un anno di stop coinciso con le chiusure forzate delle nostre basi associative a causa del Covid, che oggi provano con non poche difficoltà a dare un segno importante di ripartenza.

Nella Notte Rossa così ogni Circolo Arci può raccontare le proprie attività con le modalità che gli sono proprie, nello spirito della nostra Associazione che accoglie e raccoglie istanze, modi di stare insieme e sensibilità diverse, ma sempre contrassegnate dai principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della promozione della cultura e della solidarietà.

In Valdera sono 11 le iniziative promosse intorno a questa data dai Circoli e dalle Case del Popolo. L’obiettivo è quello di rilanciare le attività dell’associazione e ricordare l’importanza dei Circoli come presidi di socialità nel territorio; importanza resa oggi ancora più evidente dal ruolo che i Circoli hanno avuto nel momento dell’emergenza pandemica, quando hanno promosso azioni di solidarietà sociale e di supporto alla popolazione più fragile. Cinque, invece, gli eventi promossi dal comitato Arci Zona Cuoio – Valdarno Inferiore

VALDERA

Casa del popolo di Capannoli

4 dicembre

CENA TIPICA TOSCANA E TOMBOLA ROSSA

Circolo Albero del Pepe, Pontedera

4 dicembre

Ore 19.30 – APERITIVO JUKE BOX 2.0

Ore 22.00 CANZONACCE E PONCI – Red Passion

Circolo L’Ortaccio

4 e 5 dicembre FESTA ROSSA CON BORDATINO

4 dicembre: cena + concerto Belle di Mai

5 dicembre: pranzo + tombola

Circolo Il Botteghino, Pontedera

4 dicembre

PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA

A seguire Music Revolution

Casa del Popolo di Calcinaia

4 dicembre

Giornata del tesseramento

Circolo Operaio di Fornacette

4 dicembre

ASCOLTA IL TUO VINILE PERFETTO: Aperitivo Musicale a base di Vinile

Il Circolo Operaio di Fornacette in collaborazione con Punto Radio organizza “Ascolta il tuo Vinile Preferito”.

Dalle 18:30 aperitivo musicale dove potrete mettere voi i vostri vinili preferiti mentre degustate ottime birre artigianali del Birrificio L’Orzo Bruno. Per finire, mercatino di vinili per coltivare la passione della buona musica di qualità.

Circolo Le Vigne di Buti

4 dicembre

Ore 18:00 inaugurazione della mostra di disegno e pittura “NEL MONDO DEI COLORI” di Wanda Bagni

A seguire degustazione di birre

Cena rossa al Circolo

Circolo Cinematografico Agorà di Pontedera

4 dicembre

Ore 23:00 Proiezione di ROLLING STONES OLE’ OLE’ OLE’, un film con Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts. Alla regia Paul Dugdale. Ingresso libero

Circolo Arci Lavaiano

11 dicembre

Ore 18 aperitivo in musica

Ore 20 cena

A seguire serata musicale “ricordando gli anni ‘60/‘70

Circolo Arci Culturale & Sportivo di Lari

11 dicembre

Ore 20 Cena sociale

Ore 22 DOME LA MUERTE Dj Set + Mama Cri

Oltre alle iniziative nei Circoli, Arci Valdera organizza sabato 4 dicembre la ‘Call for Painting: Tinteggiamo insieme la prima panchina rainbow di Pontedera!’in via Lotti alle ore 11:00, un evento promosso insieme al Comune di Pontedera e alla Rete Ready.

ZONA CUOIO – VALDARNO INFERIORE

Circolo Arci "La Perla" di Montecalvoli - Santa Maria a Monte

4 dicembre

Ore 21:00 Serata con Roberto Rapezzi, autore del libro "I Guerrieri del Valhalla - libro primo delle note di Asgard" (Porto Seguro Editore).

Per l'occasione sarà presentata una mostra di tavole illustrate a cura di Samuele Borciani

Circolo Arci Torre Giulia di San Romano - Montopoli in Val D'Arno

4 dicembre

Ore 18 Presentazione del libro e racconto per immagini "PCI in Toscana. Dalla Liberazione allo scioglimento" a cura della storica Catia Sonetti. Modera l'incontro il Presidente di Arci Valdarno Inferiore Giuseppe Novino.

Ore 20 Cena sociale - Informazioni e prenotazioni al 3383670785 (Giuseppe) o 3381662613 (Lucia)

Circolo Arci “Corrado Pannocchia” di Ponte a Egola – San Miniato

4 dicembre

Ore 22 Concerto degli SSSR, tribute band dei CCCP

Casa Culturale di San Miniato Basso

4 dicembre

Ore 21 TOMBOLA SOCIALE con allestimento “in rosso”

Circolo G. Monti Stibbio

5 dicembre ore 19,00

Aperitivo collinare a prezzo popolare

Baluba shake – special acustic trio tutta la magia dei mitici anni ‘60

Circolo “G.Pacchi” di Fucecchio

4 dicembre

Ore 18,30 Presentazione nella Sala Emergency del circolo del brano rap composto dai bambini del Doposcuola, guidati dal Gruppo Giovani per la Musica del Circolo Pacchi, in collaborazione con l'Associazione Popoli Uniti.

Ore 19,30 Apericena presso il bar ristorante “El Divino”

Fonte: Arci