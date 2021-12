Valentina Bellaccini confermata segretaria territoriale di Slp Cisl Siena

Valentina Bellaccini è stata confermata segretaria territoriale di Slp Cisl di Siena (Sindacato dei Lavoratori Poste). Ad affiancarla Stefania Pepi e Gabriele Tosi.

La conferma di Bellaccini è arrivata nel corso del settimo congresso territoriale Slp Cisl Siena svoltosi alla Certosa di Pontignano alla presenza di numerosi delegati Slp Cisl Siena, del segretario regionale Slp Cisl Marco Nocentini e di Stefano Del Maso di Cisl Siena.

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, la sua naturale evoluzione, connessa all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, e il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del Paese.

Si è trattato di un congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come Slp è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Fonte: Ufficio Stampa