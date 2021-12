Abc Castelfiorentino espugna Livorno: la striscia positiva si allunga

Soffre più del dovuto, ma la porta a casa. Abc Solettificio Manetti corsara a Livorno, con i gialloblu che espugnano il parquet della Pallacanestro Don Bosco per 58-61 portando a casa il terzo risultato utile consecutivo. Una partita strana, che sembrava indirizzata nel terzo quarto e che invece si è complicata sul più bello. Nella fraizone decisiva, infatti, i padroni di casa hanno saputo rimettere tutto in discussione giocandosi poi la gara in volata, quando l'Abc è riuscita comunque a fare quello che doveva: prendere i due punti e portarli a Castelfiorentino.

Nella serata che ha visto tornare in campo, dopo Delli Carri e Lazzeri, anche capitan Belli, l'Abc ha impattato bene in difesa nella prima parte, tenendo alta l'intensità e stringendo le maglie, ma senza riuscire ad essere incisiva in attacco: tiri anche ben costruiti, ma basse percentuali nelle conclusioni, tanto da chiudere la prima frazione in perfetta parità (12-12). Nel secondo quarto i gialloblu hanno alzato l'intensità e la precisione anche in fase offensiva, prendendo quei due/tre possessi di vantaggio che hanno mandato le squadre al riposo lungo sul 23-29. E' stato poi al rientro dagli spogliatoi che l'Abc ha preso in mano l'inerzia, girando bene sia in attacco che in difesa: ne è emerso un parziale di 9-18 con cui i ragazzi di Paolo Betti hanno provato a dare la sterzata decisiva, toccando il +16 e andando all'ultimo riposo sul 32-47.

Un vantaggio che, negli ultimi dieci minuti, bastava amministrare. E invece è stato tutto da rifare. Il Don Bosco, infatti, ha saputo ricucire approfittando di un calo di concentrazione in casa gialloblu. Il contro break ha permesso così ai locali di avere in mano la palla della parità, ma in un finale al cardiopalmo l'Abc ha ritrovato il bandolo della matassa e allungato a tre la striscia positiva.

PALL. DON BOSCO LIVORNO - ABC SOLETTIFICIO MANETTI 58-61

Parziali: 12-12, 23-29 (11-17), 32-47 (9-18), 58-61 (26-14)

Pall. Don Bosco: Mazzantini 12, Schiano 8, Paoli 9, Ciano 2, Malfatti 4, Morando 10, Mori 5, Mancini 8, Carlotti, Balestri ne, Apolloni ne, Ambrogio ne. All. Ricci. Ass. Tosarelli, Sanna.

Abc Solettificio Manetti: Pucci 14, Scali 14, Lazzeri 5, Belli 22, Corbinelli 6, Terrosi, Talluri, Tavarez, Cicilano, Delli Carri, Lilli, Rosi ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Russo di Firenze, Piram di Campiglia Marittima.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa