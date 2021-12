In quattro tentano il colpo in un supermercato aretino, tra loro una donna incinta: arrestati

Due uomini e due donne, una delle quali incinta e con una bambina al seguito, sono stati arrestati dalla polizia per aver rubato cosmetici e prodotti del valore complessivo di 700 euro in un supermercato di Arezzo.

La banda aveva progettato il colpo in maniera precisa: erano entrati nel supermercato come normali coppie e uni di loro ha comprato un articolo, ma poi ha attirato l'attenzione del personale, quando i ladri sono stati scoperti. Questi ultimi, per guadagnare la fuga, hanno pure spinto due dipendenti del supermercato

I quattro, di nazionalità rumena e di età compresa tra i 19 e 21 anni, sono soggetti conosciuti dalle forze dell’ordine e sono accusati di rapina impropria. I tre componenti della banda sono stati condotti nel carcere di Sollicciano, a Firenze, mentre la giovane incinta, proprio per la sua condizione, è stata liberata.

I ragazzi proverrebbero probabilmente da un campo nomadi del Lazio.