Inchiesta su abusi su minori: archiviate accuse a 10 religiosi

È stato archiviato il procedimento per il reato di violenza sessuale contestato a 10 appartenenti ai Discepoli dell'Annunciazione, disciolta comunità che aveva sedi a Prato, Calomini e Aulla. A far scattare l'indagine, due anni fa, era stato il racconto di un giovane, oggi ventenne, che aveva riferito di presunti abusi subiti dal 2008 al 2016. La perizia, però, ha ritenuto la fonte inattendibile. Le indagini sono partite due anni fa.

Archiviazione anche per don Giglio Gilioli, fondatore della comunità, per il quale però rimane ancora aperta l'inchiesta su presunti abusi nei confronti del fratello del ventenne. È stato chiesto il rinvio a giudizio ma il gup a ottobre scorso ha rinviato il fascicolo al pm per un supplemento di indagini