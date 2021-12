I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno alle ore 18.30 sulla Via Ludovica, in località Diecimo, per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli.

Due le persone rimaste ferite, una delle quali è stata estratta dalla vettura dalla squadra dei vigili del fuoco, per poi essere affidata ai sanitari del 118.