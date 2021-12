"Piove nella mensa della scuola primaria di Capannoli": la denuncia di Fdi

"Ennesima vergogna alla scuola primaria di Santo Pietro. Bambini costretti a mangiare in classe perché piove dentro la mensa, che quindi è stata dichiarata inagibile. Ma come è possibile?"

E' la denuncia di Giacomo Citi e Matteo Arcenni, di Fratelli d'Italia Capannoli.

"Da mesi denunciavano la situazione critica in cui riversa la mensa tra infiltrazioni e forte odore di muffa. Abbiamo allertato anche l’Asl con una richiesta/segnalazione scritta, eppure dal Comune hanno affermato che fosse tutto apposto. Evidentemente così non è, dato che con le prime piogge è tornato a piovere in testa ai bambini.

Come si può permettere - attaccano - uno scempio del genere? I genitori e i bambini sono stanchi di essere presi in giro. Servono i fatti. Basta con le belle parole dell’amministrazione che non rappresentano la realtà.

Chiediamo un intervento immediato per mettere fine una volta per tutte a questa situazione inaccettabile che da troppo tempo va avanti. I nostri figli non si meritano questa vergogna, ma di stare in una scuola accogliente e a norma. È gravissima l’inerzia del Sindaco e del vicesindaco che per l’ennesima volta non hanno mosso un dito.

Abbiamo tutti bisogno di amministratori competenti - concludono - che capiscano che essere chiamati a pensare alla ‘cosa pubblica’ è un onore e un dovere che richiede capacità che vanno al di dell’ordinaria amministrazione. Ci meritiamo di meglio".

Fonte: Ufficio Stampa