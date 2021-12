Stella (Fi) su bilancio sanità: "No a nuove tasse per coprire il buco, avanti con raccolta firme"

"Siamo irriducibilmente contrari a nuove tasse per sanare il buco di bilancio della Regione Toscana, un buco che deriva da evidenti incapacità gestionali. La pressione fiscale in Toscana è già altissima, e la giunta regionale viene a dirci che bisogna aumentarla per risolvere una situazione creata da loro stessi. Questo giochino sulle spalle dei cittadini è inaccettabile”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Per questo continua la campagna di raccolta firme contro l’aumento delle tasse a cui sta lavorando la Giunta regionale - spiega Stella -. Abbiamo superato quota 4700. Continueremo tutti i fine settimana, promuovendo banchetti per la raccolta firme contro l’incremento della pressione fiscale, e abbiamo lanciato anche la raccolta on line, per coinvolgere e informare i cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa