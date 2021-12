Festa della Mondialità, da Shalom l'ex sindaco Primicerio e la vice ministro Sereni

Nel programma organizzato da Shalom per la Giornata della Mondialità prevista a San Miniato per l'8 dicembre spiccano molte presenze illustri. Tra le tante che si alterneranno sul palco degli ospiti d'onore ci saranno anche quelle di Mario Primicerio e Marina Sereni.



Mario Primicerio è un cattedratico, matematico e politico italiano, noto per le sue ricerche in matematica applicata e per essere stato sindaco di Firenze dal 1995 al 1999.

Porta con sè una laurea in fisica, è ricercatore presso il laboratorio di gas ionizzati di Frascati; poi è presso l'Università di Firenze, prima come professore associato e successivamente come professore ordinario di meccanica razionale.

Socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è stato presidente Industrial Innovation Through Technological Transfer e presidente della Società italiana di matematica applicata e industriale.

È stato professore ad Austin, Pechino, Helsinki, Minneapolis, Novosibirsk, Oxford, Parigi, a San Carlos (Brasile), a Rosario (Argentina), Tel Aviv (Israele).

Nel 2005 è nel comitato esecutivo della European Mathematical Society, presidente del Comitato di matematica applicata della stessa fino al 2012.

E' anche eletto con conferma nel 2011 nel Direttivo dell'International Council for Industrial and Applied Mathematics.

E' stato membro del consiglio di amministrazione della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A.

Mario Primicerio è presidente della Fondazione Giorgio La Pira di Firenze.



Marina Sereni è nativa di Foligno, è una politica italiana, vicepresidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013. Dal 2013 al 2018 è stata vicepresidente della Camera dei deputati.

Dal 16 settembre 2019 è viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Conte II prima e nel governo Draghi poi. Il 13 settembre 2019 il Consiglio dei Ministri la nomina Viceministro al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Verrà riconfermata il 24 febbraio 2021 nel governo Draghi.





Fonte: Movimento Shalom