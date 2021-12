Partito il Rally della Fettunta, la storia dei motori passa dal Chianti

È appena scattato, nella frazione di Sambuca Val di Pesa, lo start della quarantaduesima edizione del Rally della Fettunta. Ha preso il via la tradizionale corsa, ideata e promossa dalla Valdelsa Corse, organizzata con il patrocinio dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con Aci Firenze. Dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, torna tra le colline del Chianti e della Valdelsa un appuntamento di rilievo nazionale per il mondo del rally con prove speciali e tante categorie in pista lungo un percorso di straordinaria bellezza che fonde paesaggio, storia, cultura. L'arrivo della gara è previsto oggi in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa alle ore 15.45.

“Olio e motori è un connubio perfetto per valorizzare passioni automobilistiche e risorse paesaggistiche del nostro territorio in questo periodo dell'anno - dichiara il sindaco David Baroncelli - siamo felici di accogliere la storica manifestazione che tanti appassionati e cittadini seguono ormai da 42 edizioni, la gara è caratterizzata dalla partecipazione di numerosi iscritti, un'ottantina di piloti da tutta Italia”. L'iniziativa si svolge nel pieno rispetto delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino