'Chi difende Margherita', Gaia Nanni al MMAB

A Montelupo Fiorentino per la rassegna culturale del MMAB “Ci vediamo giovedì”, il 9 dicembre alle 21.15 avremo ospiti l’attrice Gaia Nanni e il chitarrista Gabriele Doria con uno spettacolo di letture e musiche dedicato al tema della violenza contro le donne.

Un’attrice dalla grande forza espressiva, con un accompagnamento musicale suggestivo ed evocativo affronterà il tema della violenza di genere grazie ai racconti, tremendamente realistici, usciti dalla penna acuta di Maurizio de Giovanni.

Dialoghi, pensieri, azioni e risvolti inaspettati sono gli elementi narrativi usati da de Giovanni per farci “toccare con mano” la violenza sulle donne, partendo proprio dai meccanismi che si innescano nella mente dell’aggressore e della vittima, in un gioco delle parti che diventa macabro e intollerabile. I tre racconti usati per lo spettacolo sono:“La canzone di Filomena”, “Chi difende Margherita”, “Le voci dal muro”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa