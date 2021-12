Claudia Gerini a Certaldo, in scena al Boccaccio con Solis String Quartet

Su il sipario al teatro Boccaccio di via del Castello a Certaldo. A sancire il via alla stagione teatrale 21/22 saranno Claudia Gerini e il Solis String Quartet, in scena nello spettacolo "Qualche estate fa. Vita, poesia e musica di Franco Califano", fuori abbonamento della struttura certaldese. L'appuntamento è per martedì 14 dicembre 2021 alle ore 21.

Lo spettacolo, da un’idea di Solis String Quartet, con soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, canzoni di Franco Califano, arrangiamenti di Antonio Di Francia e regia di Massimiliano Vado, per una produzione IMARTS – International Music and Arts, prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, quella artistica e quella umana di Califano, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore. Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Ecco che si susseguono nove quadri, cioè, narrati da altrettante voci di donne diverse, personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all'uomo e all'artista. E ogni quadro culmina in una canzone di Califano, in modo che la musica si ponga come didascalia al racconto.

Chi sceglierà di sedere in platea ascolterà grandi successi, da "Un tempo piccolo" a "Un'estate fa", da "Io non piango" a "Minuetto" e ancora "La nevicata del '56", "La musica è finita", "Io m'embriaco", "la mia libertà" e "Tutto il resto è noia".

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca. Il nuovo cartellone 2021/ 2022 vede insieme i teatri della Valdelsa, il Popolo di Colle di Val d’Elsa, il Politeama di Poggibonsi e il Boccaccio di Certaldo, un polo teatrale che in totale offre 1600 posti e che torna a proporre un cartellone congiunto, ricco e variegato per un totale di quasi trenta spettacoli. In particolare, al teatro Boccaccio di Certaldo, gli spettacoli in abbonamento sono: il 25 gennaio "Maria…Animale da Compagnia" con Maria Cassi, il 15 febbraio "L’Ornano Furioso" con Antonio Ornano, il 15 marzo "Simply The best" con Marta Zoboli e, infine, il 19 aprile "Pojana e i suoi fratelli" con Andrea Pennacchi.

ABBONAMENTI. I nuovi abbonamenti sono ancora sottoscrivibili fino a venerdì 10 dicembre, dalle 18 alle 19 e in orario cassa spettacoli cinema, gli abbonamenti 'a turno libero' da sabato 11 a domenica 19 dicembre. Sabato 11 dicembre, al Politeama e al Teatro del Popolo dalle 10.30 alle 13, dalle 16 alle 18 e in orario cinema, al Boccaccio dalle 16 alle 18 e in orario cinema. Da domenica 12 dicembre, al Politeama martedì 14 e mercoledì 15 dalle 17.30 alle 19.30, negli altri giorni in orario cinema, al Popolo da mercoledì a sabato dalle 17.00 alle 19.00 e in orario cinema, al Boccaccio in orario cinema. Grazie alla biglietteria integrata sarà possibile acquistare le varie formule di abbonamento presso le casse di ciascuna struttura del circuito.

Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita anche dei biglietti, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577-921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577-983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info, il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa