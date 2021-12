Don Zappolini festeggia 40 anni di sacerdozio nella 'sua' Palaia

Alla Pieve di San Martino a Palaia ieri sono stati festeggiati i 40 anni di sacerdozio di don Armando Zappolini, nato a Partino di Palaia 67 anni fa.

Il 6 dicembre del 1981 Zappolini fu ordinato sacerdote e in questi 40 anni ha svolto incarichi a livelli nazionale anche contro la ludopatia. Adesso è direttore della Caritas diocesana e parroco di Ponsacco.

A celebrare la messa di ieri don Holin assieme alla Filarmonica Giacomo Puccini. Anche il sindaco di Palaia Marco Gherardini ha voluto omaggiare il quarantesimo dell'ordinazione sacerdotale: "Sempre al servizio del prossimo e in modo particolare degli ultimi e dei poveri del mondo. Tutta la comunità ringrazia Don Armando per il suo straordinario impegno per la giustizia e il bene comune, orgogliosi con lui delle sue radici palaiesi. Grazie a don Holin D'cruz, a tutta la Parrocchia di Palaia e Partino, alla Filarmonica Giacomo Puccini Palaia per la celebrazione. È stata una grande gioia!"