Empoli Est apre le porte per gli open day in presenza

Si avvicina l’apertura delle iscrizioni ai vari ordini scolastici e l’Istituto Comprensivo Empoli Est presenta i suoi plessi ai futuri studenti.

Sono in programma molte opportunità per conoscere gli ambienti e la ricca offerta formativa, ma anche per partecipare alle attività o interagire con i docenti delle varie scuole.

I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e della Primaria potranno assistere a lezioni aperte in diretta attraverso la Piattaforma virtuale Google Meet.

Sarà possibile visitare tutte le scuole in presenza, su appuntamento, durante gli Open Day di sabato 11 Dicembre, sabato 18 Dicembre 2021 e sabato 15 Gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.15 per le Scuole dell’Infanzia e Primarie, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per la Scuola Secondaria di Primo Grado Vanghetti.

Gli appuntamenti saranno prenotabili a partire dal 6 dicembre ai seguenti link: https://forms.gle/nc5yQ8iQjMGiwcwH6 per le Scuole dell’Infanzia

https://forms.gle/yiavra8WigTPvmTQ7 per le Scuole Primarie

https://forms.gle/gKxanbvKrATwX44G6 per la Scuola Secondaria di Primo Grado Vanghetti

Gli insegnanti accoglieranno il bambino accompagnato da un solo genitore, munito di Green Pass, nella visita della scuola. Per permettere la visita in sicurezza, genitori e bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi.

In ogni plesso saranno attivati dei laboratori, sempre nel rispetto delle regole imposte dall’Emergenza Covid 19.

I bambini delle classi quinte della Primaria potranno visitare i locali della Scuola Vanghetti e incontrare alcuni docenti, che presenteranno le numerose proposte della Scuola Secondaria: l’Indirizzo Musicale, le sezioni di Robotica e le classi Senza Zaino, che proseguono metodologie iniziate già dalla Scuola dell’Infanzia.

I laboratori linguistici illustreranno la possibilità di studiare, oltre all’Inglese, una seconda lingua a scelta tra Francese, Tedesco o Spagnolo.

Il tour percorrerà gli ampi spazi della scuola, impreziositi dalla creatività degli studenti: il Corridoio Dantesco, l’esposizione dei Gioielli realizzati con materiali di riciclo, l’Albero dei desideri ed un originale “Punto Selfie”.

Sarà possibile ascoltare le performance degli alunni nelle Aule di Musica e visitare tutti i laboratori attrezzati, l’aula 3.0, la nuova biblioteca digitale, l’Auditorium, la palestra, l’ampio giardino e l’orto scolastico.

Proprio durante gli open day sarà inaugurata “Scuola Radio-Attiva”, la web radio del Comprensivo Empoli Est, che per tutto l’anno andrà in onda con dirette curate dai giovani speaker dell’Istituto.

Molte altre piacevoli sorprese attendono i futuri iscritti del Comprensivo Empoli Est, che troveranno un ambiente accogliente, motivante e funzionale alle esigenze formative.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutocomprensivoempoliest.it, la pagina Facebook o chiamare il numero 0571993282.

