Migliori pasticcerie Toscana, ecco gli 8 locali selezionati

Migliori pasticcerie Toscana, quali scegliere? Dal prestigioso brand 50 Top ecco la nuova guida online che racconta i locali più golosi dello Stivale. Tra questi anche alcuni locali dalla Toscana.

Sono stati votati 150 laboratori artigianali, con all'interno diversi nomi dalla nostra regione. Tra le pasticcerie, sono state selezionate le seguenti:

Loretta Fanella Pastry Lab - Collesalvetti (LI)

Paola Francesca Bertani - Portoferraio (LI)

Pasticceria Mannori – Prato

Pasticceria Nuovo Mondo Caffè – Prato

Slitti - Monsummano Terme (PT)

Torta Pistocchi – Firenze

Vestri Cioccolato – Arezzo

Tra le gelaterie invece la Gelateria Dondoli di San Gimignano (SI).

Meglio della Toscana solo Piemonte con 11 locali, Lazio con 13, Lombardia a 16, Sicilia a 30 e irraggiungibile la Campania a 36.

“Nel nostro Paese - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – c’è una grande tradizione dolciaria; basti pensare al gelato, al tiramisù o alla grande quantità di preparazioni per le feste, a partire dai pani lievitati fino ai torroni. Negli ultimi decenni, inoltre, a queste preparazioni storiche se ne sono affiancate altre all’insegna dell’innovazione, contribuendo all’innalzamento della qualità generale. A testimonianza di ciò i tanti e prestigiosi riconoscimenti conferiti in tutto il mondo ai maestri pasticceri italiani. 50 Top Italy Pasticcerie nasce dunque con l’intento di fotografare questo momento e, come nostra consuetudine, con lo scopo di guidare il consumatore nel mare di eccellenze made in Italy”.