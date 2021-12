Pallacanestro Empoli Under 17, ko con la Juve Pontedera

Nella quarta giornata di campionato, la pallacanestro Empoli emoziona ancora una volta,fa sperare ed illudere, cerca in tutti i modi di arginare le difficoltà oggettive che la partita le pone davanti, purtroppo però la vittoria sportiva è ancora una volta degli avversari, in questa circostanza della Juve Pontedera. Quella morale, sotto tutti i punti di vista, però è dei giovani bianco/blu empolesi, che hanno dimostrato soprattutto in fase difensiva nei secondi 20 minuti carattere e grinta da vendere oltre ad un forte desiderio di vittoria che li ha spinti a crederci comunque fino in fondo nonostante una situazione di falli di squadra ben superiore ad un semplice livello di guardia accettabile. La tenuta mentale e caratteriale dall’inizio del campionato è in lenta e costante crescita, ci sono da smussare ancora diversi dettagli, ma sicuramente l’abnegazione e il massimo impegno nel migliorarsi negli aspetti tecnici di squadra ed individuale frutteranno per il capitano Cifone e soci anche i tanti agognati successi sportivi che in questo moneto scarseggiano. Entrando nella cronaca del match, il team di coach Giusto dimostra di essere in palla mettendo fin da subito alle corde i padroni di casa del Pontedera, che subiscono un parziale di 16-07 nei primi 10 minuti. Il 2° quarto vede gli ospiti smarrire la via del canestro, rimangono per molto tempo fermi a 17 punti, questo fa sì che la squadra pontederese lentamente ricominci a ricucire le distanze ed a portarsi in scia, ma fortunatamente i giovani empolesi nei minuti finali di frazione si destano e vanno al riposo sul +4 (23-27).La ripresa del gioco, è un calvario, quasi tutto lo starting five iniziale è carico di falli ,pertanto riposo forzato per tutti, ma quelli che entrano non li fanno rimpiangere anzi tengono botta alle sfuriate dei locali che non hanno vita facile in attacco e così il team empolese chiude al 30° ancora sul +1 (36-37)L’ultimo quarto è da dentro o fuori, non si può più attendere, si riparte con il quintetto di inizio match, la spinta è quella giusta, si arriva al +4, si sfiora il +6 con una palla che velenosamente gira intorno al ferro per poi uscire, poi in rapida successione diversi atleti escono uno ad uno per 5 falli, il team ospite non demorde, chi subentra si butta su ogni pallone, siamo sempre avanti ma di poco, si arriva nei fatali e decisivi 60 secondi finali in parità, una doppia palla persa in attacco viene tramutata in un +4 dai freddi locali, che danno così la zampata decisiva al match in proprio favore, gli ultimi concitati secondi non fanno altro che sancire un +5 finale (53-48) per i pari età pontederesi.

CS PALLACANESTRO EMPOLI:

Borrelli 7, Parilla 5, Manziano, Cifone 9,Profeti, Lapi 10, Pan 12, Bellomo 5, Verdiani. All.re I. Giusto

