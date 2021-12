Piano Sviluppo e Coesione, insediato il comitato di sorveglianza: c'è Falorni

Si è insediato il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, ne fa parte.

L'organo ha il compito di approvare metodi e criteri di selezione per le operazioni da inserire nel Piano di Sviluppo e Coesione. Inoltre si occupa delle modifiche e delle valutazioni sulla realizzazione del PSC. Di seguito il commento di Falorni.

"Credo non ci sia bisogno di sottolineare quanto la conoscenza di come funzionano i Fondi europei sia oggi importante per indirizzare l'attività delle pubbliche amministrazioni verso un utilizzo virtuoso di essi.

L'Unione ha potenziato la propria funzione di programmazione, incardinandola su un Dirigente, Alessandro Annunziati, e creando, oltre a un Ufficio dedicato, una mini-cabina di regia che coordina le deleghe del Presidente e quelle di Sviluppo Economico (Brenda Barnini) e Pianificazione territoriale (Giacomo Cucini).

Credo sia un passo in avanti importante per la capacità della nostra zona di mettersi in sintonia con la disponibilità di fondi che il PNRR ci pone davanti per i prossimi anni.

C'è un enorme lavoro da fare, e stiamo cercando di metterci in condizione di farlo, andando oltre i limiti che le amministrazioni hanno in materia di personale, che rimangono il principale ostacolo, oltre alla burocrazia, all'impiego efficace dei fondi".